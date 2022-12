Experts kritisch op kabinet dat geweld Indonesië geen oorlogsmisdrijven noemt

Volgens het kabinet is de term 'oorlogsmisdrijven' juridisch niet van toepassing op wat Nederlandse militairen hebben gedaan tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Wel erkent ons land dat wat ze toen deden tegenwoordig wél zo zou heten. Experts hebben ondanks die nuance kritiek op de houding van het kabinet, zeggen ze tegen NU.nl.

Afgelopen februari bleek uit onderzoek dat Nederland op grote schaal doelbewust en structureel extreem geweld heeft gebruikt in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Een paar maanden eerder had Indonesië-expert Anne-Lot Hoek al onthuld dat Nederland inwoners van Bali heeft gemarteld in gevangenkampen. Daar zijn ook veel Balinezen geëxecuteerd.

Het kabinet liet woensdag weten dat dat extreme geweld in de voormalige kolonie juridisch gezien geen oorlogsmisdrijven genoemd kan worden. Dat komt doordat die term pas wordt gebruikt sinds het Verdrag van Genève. De afspraken daaruit, over het beschermen van burgers in oorlogstijd, gelden sinds 1949.

Volgens het kabinet zou 'oorlogsmisdrijven' wel de juiste term zijn geweest wanneer het verdrag eerder was ingegaan. De onderzoeksleider vond in februari bij nader inzien de term 'oorlogsmisdaden' toepasselijk.

'Lijkt op een politieke keuze'

Hoek vindt de uitleg van het ministerie teleurstellend. "Dit lijkt op een politieke keuze om het recht heel conservatief uit te leggen", zegt de historicus.

Volgens Hoek moet je juist duidelijk zijn met hoe je feiten en gebeurtenissen omschrijft. "Woorden doen ertoe. Ook voor het Nederlandse zelfbeeld rond de onafhankelijkheidsoorlog."

Dat vermijden van de term 'oorlogsmisdrijven' is een probleem

Jurist en onderzoeksjournalist Maurice Swirc

Onderzoeksjournalist Maurice Swirc schreef het boek De Indische doofpot over oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Hij is net zoals Hoek kritisch op het kabinet.

"Opnieuw vermijdt het kabinet de term oorlogsmisdrijven", reageert hij. "Dat is een probleem omdat in het gebruik van de term oorlogsmisdrijven een vorm van erkenning zit."

Die term vindt Swirc meer recht doen aan het soort misdaden waar het hier om gaat: massamoorden, verkrachtingen en martelpraktijken.

"Doordat de onderzoekers (van het onderzoek in februari, red.) in hun conclusies aangaven de term te willen mijden, heeft de regering nu de gelegenheid gekregen om hetzelfde te doen", stelt hij.

Kabinet erkent dat verjaring niet meer van deze tijd is

Het kabinet regelde in 1971 via de Verjaringswet dat oorlogsmisdrijven niet meer zouden verjaren. Maar voor oorlogsmisdrijven die door Nederlandse militairen zijn gepleegd in Indonesië kwam een uitzondering: die konden wel verjaren.

Het kabinet laat weten dat die keuze "niet in lijn is met de huidige politieke inzet op het gebied van voorkomen van straffeloosheid wereldwijd".

Swirc vindt dat een problematische reactie. "De inhoud van de Verjaringswet en de verhullende wijze waarop die tot stand kwam, was ook verkeerd naar de maatstaven van toen." Het kabinet had wat hem betreft expliciet moeten benoemen dat een Verjaringswet met deze inhoud simpelweg nooit tot stand had mogen komen.

'Niemand kan de gruwelijke misdaden nog ontkennen'

Tegelijkertijd concludeert de onderzoeksjournalist dat niemand nu nog de gruwelijke misdaden kan ontkennen die Nederlandse militairen hebben gepleegd. "Daar heeft de inhoud van dit onderzoek wel degelijk aan bijgedragen."

Dat het onderzoek er überhaupt is gekomen, is volgens Swirc te danken aan activist Jeffry Pondaag. Die plaatste samen met mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld het onderwerp vanaf 2008 weer op de politieke agenda.

"Zijn werkzaamheden, samen met het baanbrekende proefschrift De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach, dwongen de regering in 2016 om financiële steun te verlenen voor het onderzoek", zegt Swirc.

'Kabinet gaat eenzijdig in op kritiek'

Hoek is ook teleurgesteld omdat de kabinetsreactie een deel van de kritiek op het onderzoek laat voor wat het is. "Het kabinet gaat niet in op de aanmerkingen van wetenschappers en activisten op de onderzoeksopzet", vindt ze.

Die kritiek luidde onder andere dat de onderzoeksopzet te weinig zou hebben gekeken naar het koloniale verleden voor 1945. Ook zouden Indonesische onderzoekers te weinig zijn betrokken bij het onderzoek. "Je kunt als kabinet niet doen alsof die kritiek er niet toe doet", zegt Hoek.

De historicus noemt de reactie van het kabinet daarom eenzijdig. "Dat zie je terug, omdat het kabinet wél ingaat op de klachten van de Indiëveteranen op het onderzoek."

Het kabinet benadrukt dat "de individuele dienstplichtigen en andere militairen van toen slecht voorbereid op een onmogelijke missie werden gestuurd".

