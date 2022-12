Neef zag geen probleem in bijstaan Ridouan Taghi: 'En toen ben ik erin getrokken'

Youssef Taghi heeft woensdag ontkend dat hij in 2020 met een ander doel dan juridische bijstand aan de slag ging als advocaat van zijn neef Ridouan Taghi. Dat hij uiteindelijk wel een doorgeefluik naar de buitenwereld werd, kwam volgens hem doordat hij er langzaam in werd getrokken en hij niet meer onder de druk uit kon.

Youssef Taghi omschrijft dat proces als "een sluipend gif". Hij veranderde volgens hem van de advocaat van Ridouan in de boodschappenjongen van de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Hij vertelde de rechtbank in Amsterdam eind 2020 dat hij door een van de zussen van Ridouan was benaderd met de vraag of hij zijn neef wilde bijstaan als advocaat. Toen Youssef in maart 2021 bij hem op bezoek ging, vroeg Ridouan of hij namens hem wilde reageren op verhalen in de media.

Hoewel hij strafrechtadvocaat is, zag Youssef hier geen probleem in, zoals hij ook geen risico's of andere belemmeringen zag. "En dan word je steeds belangrijker gemaakt", vertelt Youssef. "Je krijgt te horen dat je het goed doet." Ridouan vroeg hem vervolgens of hij wilde "meedraaien" in het Marengo-proces.

'Ben eraan begonnen met beste bedoelingen'

"Vanaf juli of augustus (2021, red.) kreeg ik bepaalde verzoeken. Toen merkte ik dat ze meer van me wilden", vervolgt Youssef. "Toen kwam ik er niet meer onderuit. Maar ik was eraan begonnen met de beste bedoelingen. Ik ben niet levensmoe."

Volgens het Openbaar Ministerie was Youssef een actief lid van de criminele organisatie van Ridouan, maar hij minimaliseert zijn eigen rol. Hij erkent dat hij fout bezig is geweest, maar zegt dat hij niet meer dan een boodschappenjongen was.

Uit onderschepte berichten is volgens justitie af te leiden dat Ridouan bezig was met ontsnappingsplannen, dat hij verderging met de handel in cocaïne en dat er mogelijk sprake is geweest van omkoping van rechters in Marokko. In dat land zitten de broers van Ridouan vast voor betrokkenheid bij een vergismoord op een zoon van een rechter.

Youssef zegt dat hij de inkomende berichten van derden nooit heeft gelezen. Hij zag de berichten van Ridouan wel, maar gaf ze niet allemaal door. "Ik heb nooit iemand in gevaar gebracht."

De visie van het OM op dit alles wordt vrijdag besproken. Dan komt justitie ook met de strafeis. De uitspraak volgt op 23 januari.

Eerder

Aanbevolen artikelen