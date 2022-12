Nederland krijgt 4,7 miljoen euro uit EU-fonds vanwege overstromingen in Limburg

Nederland krijgt in totaal 4,7 miljoen euro uit een Europees fonds voor de schade na de overstromingen in Limburg vorig jaar. Ook voor andere landen trekt het Europees Parlement de knip: in totaal wordt er 718,5 miljoen euro uitgekeerd aan landen die te maken hebben gekregen met een natuurramp.

Nederland heeft beroep gedaan op het fonds vanwege de grote schade die de overstromingen in 2021 aanrichtten. De totale schade in Limburg en Noord-Brabant wordt geschat op een half miljard euro. De bijna 5 miljoen euro kan Nederland gebruiken voor het herstel van de getroffen gebieden.

Ook België en Duitsland werden flink getroffen door het hoogwater. De zuiderburen krijgen daarom 87,7 miljoen euro uit het schadefonds, het nog zwaarder getroffen Duitsland 612 miljoen euro. Luxemburg krijgt 1,8 miljoen euro vanwege schade door de overstromingen, en Oostenrijk een kleine 800.000 euro.

"Goed dat Europa de impact van deze overstromingen inziet en hulp aan Limburg toekent", zegt PvdA-Europarlementariër Vera Tax. "Deze ramp heeft veel verwoest in mijn regio Limburg en over de grens in Duitsland en België. Voor de getroffen inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij snel weer verder kunnen."

Griekenland krijgt 1,4 miljoen euro voor herstelwerkzaamheden na de aardbeving op Kreta. De rest van het fonds wordt uitgekeerd aan Spanje vanwege de vulkaanuitbarsting op La Palma. Het land krijgt daarvoor 9,5 miljoen euro.

1:30 Afspelen knop Zo zag Limburg eruit na de overstromingen een jaar geleden

Eerder

Aanbevolen artikelen