Bijna 140 nieuwe aanvragen vergoeding voor nazaten geëxecuteerde Indonesiërs

Sinds november vorig jaar hebben 138 kinderen van Indonesiërs die tussen 1945 en 1950 zonder proces door Nederlandse troepen zijn geëxecuteerd een vergoeding van 5.000 euro aangevraagd bij de Nederlandse Staat. Dat laat het ministerie van Defensie weten aan NU.nl.

Sinds de vergoedingsregeling in oktober 2020 is ingegaan hebben 157 nabestaanden een verzoek tot schadevergoeding ingediend. Tot nu toe zijn vijftien verzoeken toegewezen, meldt Defensie. Nadat het kabinet in februari van dit jaar excuses had aangeboden voor het geweld door Nederlandse militairen, ontving het ministerie 56 verzoeken.

Het kabinet heeft half december de vergoedingsregeling verlengd tot 31 december 2030. Dat was eerst tot 28 april 2026. In november 2021 hadden in een jaar tijd negentien nabestaanden de vergoeding aangevraagd, veel minder dan het jaar daarop. Defensie verwacht de komende tijd meer verzoeken tot schadevergoeding toe te wijzen.

Het kabinet verlengde de regeling in een reactie op een onafhankelijk onderzoek naar het Nederlandse optreden tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). De onderzoekers concludeerden in februari dat Nederland op grote schaal doelbewust en structureel extreem geweld had gebruikt in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië.

Nederland martelde en executeerde Indonesiërs in gevangenkampen

Een paar maanden eerder onthulde historicus Anne-Lot Hoek dat Nederland inwoners van Bali martelde in gevangenkampen. Vele Balinezen zijn daar ook geëxecuteerd.

Vooral de zogenoemde standrechtelijke executies in de plaats Rawagadeh en op Zuid-Sulawesi in het voormalige Nederlands-Indië kregen veel media-aandacht. Weduwen van enkele Indonesische slachtoffers kregen in 2011 20.000 euro schadevergoeding van de Staat.

Advocaat Liesbeth Zegveld stond jarenlang tientallen nabestaanden van door Nederland gedode inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië bij. Zij schatte in 2021 tegen NU.nl dat het om honderden kinderen en nabestaanden kan gaan.

Kabinet belooft dat aanvragen vergoeding eenvoudiger wordt

Het kabinet heeft beloofd het aanvragen van een schadevergoeding eenvoudiger te maken. In november 2021 gaven de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken na vragen van NU.nl toe dat ze de regeling nauwelijks onder de aandacht hadden gebracht in Indonesië.

Tot november 2021 hadden negentien kinderen van standrechtelijk geëxecuteerde Indonesiërs de vergoeding van 5.000 euro aangevraagd. Defensie liet toen weten het jaar ervoor vijf andere kinderen van geëxecuteerde inwoners van Nederlands-Indië te hebben benaderd.

Deze personen hadden bij reeds lopende of afgehandelde schadeclaims lagere bedragen toegewezen gekregen. Defensie had die toekenningen naar eigen zeggen verhoogd tot 5.000 euro.

'Alleen verlengen regeling gaat niet ver genoeg'

Hoek vindt de verlenging van de vergoedingsregeling niet ver genoeg gaan. "Ze verlengen de regeling wel, maar verruimen die niet", licht ze toe aan NU.nl.

"Waarom die claims niet ruimhartiger toewijzen? Het is voor nabestaanden heel moeilijk om een standrechtelijke executie te bewijzen. Nederland heeft die praktijken vrijwel nergens vastgelegd."

Kabinet hield jarenlang vol dat de executies waren verjaard

Het kabinet had in 1971 via de Verjaringswet geregeld dat oorlogsmisdrijven niet meer zouden verjaren. Maar voor oorlogsmisdrijven die door Nederlandse militairen zijn gepleegd in Indonesië kwam een uitzondering: die konden wel verjaren.

De kinderen van de zonder proces geëxecuteerde Indonesiërs moesten een jarenlange juridische strijd voeren om het standpunt van Nederland van tafel te krijgen. Pas nadat het gerechtshof Den Haag in 2019 in hun voordeel had geoordeeld, besloot het kabinet het jaar daarop schadevergoedingen te betalen.

