342 kilometer aan dijken in waterschap Rivierenland voldoet niet aan norm

Waterschap Rivierenland moet 342 kilometer aan dijken langs de grote rivieren versterken om ze te laten voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een toets die het waterschap heeft uitgevoerd.

Waterschap Rivierenland strekt zich uit over delen van Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Daarmee beheert het de meeste dijken langs de grote rivieren van de Duitse grens tot in Zuid-Holland. In totaal valt ruim 1.000 kilometer aan dijken en kades binnen het werkgebied van Rivierenland.