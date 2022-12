Racismeaanpak van ministerie valt goed: 'Respect voor wie zich uitsprak'

Racisme en discriminatie is structureel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt uit onderzoek. Het ministerie heeft beloofd dit maatschappelijke probleem uit te bannen op de eigen werkvloer. Antidiscriminatie-experts zijn positief over de bedoelingen van het ministerie, zeggen ze tegen NU.nl. Maar ons land loopt wel achter in de aanpak.

Medewerkers van het ministerie en ambassademedewerkers ervaren verschillende vormen van racisme, blijkt uit het onderzoek. Ze spreken over verbaal geweld, een neerbuigende behandeling, cultureel racisme en allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen vanwege hun achtergrond. Volgens veel medewerkers zijn de problemen structureel.

Saskia Daru, expert op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij kennisinstituut Movisie, vindt het goed dat het ministerie meteen excuses heeft gemaakt voor het structurele racisme op de werkvloer. "Dat de minister in gesprek gaat met collega's die mogelijk te maken hebben met racisme is ook mooi. Eerst luisteren, dan een plan maken."

Dat minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra medewerkers oproept om zich te melden als ze racisme ervaren, vindt Daru ook goed. Maar dan moet er wel het vertrouwen zijn dat het ministerie die melding ook netjes behandelt.

Dit wil het ministerie van Buitenlandse Zaken doen tegen racisme en discriminatie op de eigen werkvloer Er komt een zerotolerancebeleid.

Het systeem van vertrouwenspersonen wordt verbeterd.

Er komt meer werving en de selectie van medewerkers met een biculturele achtergrond gaat op de schop. Ook komt er meer aandacht voor hun doorstroming naar hogere functies.

Wanneer een collega met een biculturele achtergrond ontslag neemt, wordt voortaan expliciet besproken of racisme een rol heeft gespeeld bij deze beslissing.

'Stil blijven uit angst is begrijpelijk'

Ook Suzan de Winter-Koçak van het Verwey-Jonker Instituut is positief over de bedoelingen van Buitenlandse Zaken. Ze benadrukt dat dit te danken is aan de mensen die hun ervaringen met racisme binnen het ministerie naar buiten hebben gebracht.

"Ik heb heel veel respect voor de mensen die zich hebben uitgesproken over ongetwijfeld pijnlijke ervaringen", zegt de senior onderzoeker diversiteitsvraagstukken. "Het zou begrijpelijk zijn als ze stil waren gebleven uit angst hun werk te verliezen. Zonder hen was dit niet naar buiten gekomen."

'Arbeidsmarkt is in Nederland een soort Wilde Westen'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken discrimineerde ook bij het aannemen van medewerkers en stagiairs. Dat bleek uit het onderzoek waar het in 2020 zelf opdracht toe gaf.

"Ik denk dat dit bij heel veel organisaties speelt", zegt De Winter-Koçak daarover. "De arbeidsmarkt is een soort Wilde Westen. Mensen kiezen sollicitanten vaak uit op een 'klik' met de persoon en op persoonlijke voorkeuren, en niet op basis van wat de persoon kan."

Hoekstra stak zelf stokje voor topfunctie voor vrouw

Een voorbeeld hiervan speelde in februari. Hoekstra maakte toen persoonlijk een interne unanieme voordracht van een vrouwelijke kandidaat voor een topfunctie ongedaan. De baas van het ministerie koos in plaats van voor de vrouw voor een witte man. Daarmee zou hij een betere "klik" hebben gevoeld. Uit protest tekenden ruim vijfhonderd medewerkers van zijn ministerie een protestbrief, meldde NRC.

Maar zelfs als het aannamebeleid en antiracismebeleid goed gaan, zijn we er volgens De Winter-Koçak nog niet. "Ik hoop dat ook andere organisaties in navolging van het ministerie maatregelen tegen discriminatie en racisme gaan invoeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat medewerkers daarna geen racistische grappen meer te verduren krijgen."

Hanneke Felten van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) vindt het "moedig" dat het ministerie de resultaten van het racismeonderzoek naar buiten heeft gebracht. "Voor hetzelfde geld was dit rapport in een la beland. Door te erkennen dat racisme ingebakken is op de werkvloer, heeft het ministerie een belangrijke eerste stap gezet."

'Maak antidiscriminatie onderdeel van functioneringsgesprek'

Volgens Felten moet het ministerie van leidinggevenden gaan eisen dat ze grenzen stellen aan discriminatie en racisme. Dat moet in hun functieprofiel komen te staan en ter sprake komen bij hun functioneringsgesprekken.

Je ziet vaak dat mensen denken: o ja, ik moet ook nog iets met discriminatie en racisme", licht de expert discriminatievraagstukken toe. "We moeten af van die vrijblijvendheid."

Teamtrainingen waarbij je leert als omstander in te grijpen als je discriminatie op het werk ziet, leveren volgens Felten succes op in het buitenland. De Winter-Koçak wijst erop dat er in Nederland nog werk aan de winkel is. "In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar wat werkt tegen discriminatie op de werkvloer. We lopen achter op bijvoorbeeld de Verenigde Staten."

