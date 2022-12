Vanavond code geel voor gladheid in groot deel van het land

In een groot deel van het land is vanaf woensdagavond code geel van kracht wegens mogelijke gladheid, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland.

De waarschuwing volgt op de verwachting dat enkele buien met regen of (natte) sneeuw het land bereiken via het noordwesten. Later krijgen ook het zuidwesten en noordoosten hiermee te maken.

"De gevallen neerslag bevriest op de wegen. Hierdoor kan het plaatselijk glad worden", zegt het KNMI.

Code geel geldt tot donderdagochtend. In de middag verdwijnt de gladheid.

Aanbevolen artikelen