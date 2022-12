Weerbericht: Na ijskoude nacht blijft temperatuur rond vriespunt hangen

Delen via E-mail

Na een ijskoude nacht gaan we opnieuw een koude winterdag tegemoet. De temperatuur loopt woensdagochtend wel wat op, maar blijft steken tot onder of net rond het vriespunt.

In het noorden wordt het vrij zonnig, waardoor de gevoelstemperatuur daar wat hoger zal liggen. In het zuiden en midden van ons land is er flink wat sluierbewolking en voelt het een stuk frisser aan.