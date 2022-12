Weerbericht: Na ijskoude nacht blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen

Na een ijskoude nacht gaan we opnieuw een koude winterdag tegemoet. De temperaturen zal in de ochtend wat toenemen maar blijft steken tot onder of net rond het vriespunt.

In het noorden wordt het vrij zonnig waardoor daar de gevoelstemperatuur wat hoger zal liggen. In het zuiden en midden van ons land is er flink wat sluierbewolking en voelt het een stuk frisser aan.

Wel blijft het op de meeste plaatsen droog en er staat weinig wind. Alleen het noordwestelijke kustgebied maakt op het einde van de dag kans op een paar winterse buien. Daarbij kan er natte sneeuw of hagel vallen.

Liefhebbers van de ruimte hopen dat er zeker in de avond flink wat opklaringen zijn. Want woensdagavond bestaat er de kans dat je tientallen vallende sterren kunt zien.

Meteorenzwerm op aarde zichtbaar als een soort gelige lichtflitsen

Het gaat om de meteorenzwerm Geminiden die woendagmiddag zijn hoogtepunt bereikt. Wij zullen er weinig van merken omdat het bij ons dan nog licht is. Het beste moment om in Nederland de vallende sterren te zien is rond 22.30 uur.

Rond dat tijdstip kun je bij gunstige omstandigheden tussen de 20 en 40 vallende sterren zien. Ze horen bij de meteorenzwerm Geminiden, een jaarlijks fenomeen dat op aarde te zien is als een soort gelige lichtlitsen. Je leest er hier meer over.

