Mandelabrug in Zoetermeer wordt deels ontmanteld, A12 moet tijdelijk dicht

De onveilige Nelson Mandelabrug, die bij Zoetermeer over de A12 gaat, wordt gedeeltelijk weggehaald. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer dinsdagavond besloten.

De gemeente sloot de brug begin december omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar scheuren in de constructie.

Wanneer het precies gaat gebeuren en hoeveel tijd het in beslag gaat nemen, is nog niet duidelijk. Woensdag wordt daar mogelijk meer over bekend. Volgens planning is het uiterlijk 15 januari klaar.