Steden nemen maatregelen tegen mogelijke onrust na halve finale WK met Marokko

Grote steden nemen maatregelen tegen mogelijke onrust na de halve finale van het WK voetbal in Qatar tussen Marokko en Frankrijk woensdagavond. In Amsterdam, Utrecht en Parijs wordt rekening gehouden met nieuwe ongeregeldheden, net als bij de vorige wedstrijden van Marokko.

Amsterdam heeft voor woensdag vier plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied: het Mercatorplein in het stadsdeel West, Plein '40-'45 inclusief een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan en Tussen Meer in het stadsdeel Nieuw-West en de kruising Insulindeweg-Molukkenstraat in het stadsdeel Oost.

In die gebieden mag de politie iedereen fouilleren, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. De politie, die zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is, werkt wederom samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders. Het waterkanon uit Duitsland, dat wordt ingezet omdat de Nederlandse waterwerpers buiten gebruik zijn, staat opnieuw paraat.

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie zegt dat er ruimte moet zijn voor spontane feesten in de stad. Maar de driehoek benadrukt dat ordeverstoringen, zwaar vuurwerk en gezichtsbedekkende kleding verboden zijn.

Ook Utrecht merkt risicogebieden aan

Agenten kunnen woensdag ook preventief fouilleren in de wijk Lombok in Utrecht. Op en rondom het Moskeeplein hangen bewakingscamera's en komen extra lampen. Vier mensen die eerder de orde verstoorden, mogen woensdag niet in de buurt van het plein komen.

De gemeente Utrecht heeft de maatregelen dinsdag genomen om nieuwe ongeregeldheden in de wijk te voorkomen. De regels gelden van woensdag 17.00 uur tot donderdag 2.00 uur.

Een deel van Lombok geldt als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil ook voorkomen dat automobilisten rondjes rijden en daardoor het verkeer blokkeren.

Rotterdam en Den Haag lieten maandag al weten dat ze, mocht het woensdag weer onrustig worden, op dezelfde manier te werk gaan als in de afgelopen weken. In beide steden wordt onder meer samengewerkt met buurtvaders en jongerenwerkers. Dat gebeurt ook in Amersfoort.

Ook in het buitenland worden voorbereidingen getroffen. De autoriteiten in Parijs willen de Champs-Élysées in de Franse hoofdstad na de wedstrijd sluiten.

Organisatie vraagt moskeeën om aandacht te besteden aan wedstrijd

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept moskeeën in Nederland op dinsdag en woensdag aandacht te besteden aan de wedstrijd van Marokko. De organisatie vindt het "verdrietig" dat na iedere overwinning van het Marokkaanse elftal rellen uitbreken in voornamelijk de grote steden.

"Het werpt een smet op de overwinning van Marokko", zegt voorzitter Bouchaib Saadane. "Het is verdrietig dat een kleine groep jongeren aan het rellen slaat. Als ik zie hoe in Marokko en ook in de rest van Afrika en de Arabische wereld wordt feestgevierd zonder vernielingen, dan vraag ik me af waarom dat hier niet kan."

Marokko speelt woensdagavond om 20.00 uur de halve finale tegen Frankrijk.

