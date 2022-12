Eerste officiële ijsdag van deze winter een feit: -1,4 graden in De Bilt

In De Bilt is het dinsdagmiddag niet warmer geworden dan -1,4 graden, waarmee de eerste officiële ijsdag van deze winter een feit is. Volgens diverse weerbureaus blijft het de rest van de dag koud en gaat het harder vriezen op het hoofdmeetstation in de Utrechtse plaats.

De eerste ijsdag in De Bilt is deze winter vroeger dan gemiddeld. Normaal gesproken komt het kwik in De Bilt pas op 27 december de hele dag niet boven nul uit, aldus Weeronline.

De laatste officiële ijsdag was op 13 februari vorig jaar. Toen werd het op het hoofdmeetstation niet warmer dan -0,6 graden. Deze ijsdag was bovendien de laatste in een reeks van zeven opeenvolgende ijsdagen in De Bilt.

Gemiddeld zijn er volgens het huidige klimaatmodel per winter zo'n zes ijsdagen in De Bilt. In het afgelopen winterseizoen waren er geen officiële ijsdagen en ook in de winter van 2019/2020 vroor het in de Utrechtse plaats op geen enkele dag 24 uur lang.

Zaterdag leek de eerste officiële ijsdag van het jaar al een feit na een dag vol vorst. Maar de temperatuur in De Bilt kwam in de avond toch nog boven nul uit. Lokaal was het wel een dag waar volgens Weer.nl de temperatuur niet boven nul uit kwam, dat was in het Drentse Eelde.

