Gemeenten hebben te weinig zicht op kwetsbare mensen in nood

Gemeenten houden al jaren onvoldoende toezicht op de ondersteuning die ze kwetsbare inwoners bieden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt daar opnieuw aandacht voor in een kritisch rapport. Dat is niet voor het eerst.

"Vorige jaren schreef de inspectie ook al dat de kwaliteit van het Wmo-toezicht laag is. Dit beeld is niet veranderd", is te lezen in het rapport. De inspectie dringt erop aan nu echt verbeteringen door te voeren.

Het rapport gaat over het toezicht op de uitvoerders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die wet is geregeld dat gemeenten mensen die "niet zelfredzaam" zijn begeleiding en dagbesteding moeten bieden.

Ook ondersteuning voor mantelzorgers, het regelen van een beschermde woonomgeving voor mensen met psychische stoornissen en de opvang van daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld horen bij het takenpakket.

Helft toezichthouders maakt geen jaarrapport

De informatievoorziening laat in de eerste plaats te wensen over: slechts iets meer dan de helft van de toezichthouders - meestal de GGD - stelt een jaarrapport op over de activiteiten die onder de Wmo vallen. De meeste gemeenten (zo'n 60 procent) maken rapporten en maatregelen niet openbaar.

"Het grootste deel van die gemeenten kiest daar jammer genoeg ook bewust voor", schrijft de IGJ. Verantwoording en transparantie zijn volgens de inspectie "zwakke punten". Dit keer deed 27 procent van de gemeenten niet mee aan de enquête.

Hoewel incidenten melden verplicht is, krijgt bijna een derde van de gemeenten daar helemaal geen meldingen over binnen. De IGJ is daar sceptisch over en vermoedt dat incidenten zich in werkelijkheid vaker voordoen dan uit de meldingen blijkt.

Aanbevolen artikelen