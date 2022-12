Complotdenker Micha K. blijft voorlopig in cel na chaotische zitting

Delen via E-mail

Complotdenker Micha K. komt voorlopig nog niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag besloten in een chaotisch verlopen voorbereidende zitting.

De voormalige journalist werd medio vorig jaar opgepakt in Noord-Ierland en vocht zijn uitlevering naar Nederland vergeefs aan. De rechtbank is van plan de strafzaak tegen hem volgend jaar maart inhoudelijk te behandelen.

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde K. samen met andere complotdenkers ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.