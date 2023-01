Youssef Taghi (de neef van) hoort welke straf hij krijgt voor helpen Ridouan

Youssef Taghi hoort maandag van de rechter of, en zo ja, wat voor straf hij krijgt. Hij was de advocaat van zijn neef Ridouan Taghi, die via hem communiceerde met de buitenwereld. Het OM eist daar zeven jaar cel voor. Dit is er aan de hand.

Dat een neef toegang had tot Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting (ebi) wekt nog altijd veel verbazing. In oktober vorig jaar meldde justitie dat Youssef, die toen ook nog optrad als advocaat van 's lands bekendste crimineel, was aangehouden. De vraag was: hoe kon hij überhaupt de ebi binnenkomen?

Advocaten mogen hun familieleden bijstaan. Er is geen regel die dat verbiedt. Het is aan de advocaat zelf om in te schatten of diegene in staat is professioneel op te treden. Daarnaast heb je in Nederland het recht op een vrije advocaatkeuze.

Wel kan een deken, die toezicht houdt op de advocatuur, het gesprek met de advocaat in kwestie aangaan. Ook Youssef is op deze manier aangesproken, met de vraag of het wel verstandig is. Maar verder zal een deken niet gaan.

Een advocaat kan uit de ebi geweerd worden. En dat is in eerste instantie ook gebeurd. Er was een verdenking dat Youssef mogelijk misbruik had gemaakt van zijn advocatentelefoon. Dat is een nummer dat niet mag worden afgeluisterd, zodat een advocaat vertrouwelijk met een cliënt kan bellen. Dit was voor de directeur van de ebi reden om Youssef te weigeren. Dit veranderde in maart 2021.

Justitie zei dat ze Youssef niet langer kon tegenhouden. Het recht op een advocaat en de vrije keuze daarbij zijn zo belangrijk dat het OM dit niet langer in de weg wilde staan. Justitie zei dit ook niet te kunnen.

Na de aanhouding van Youssef is hier twijfel over ontstaan. Er zijn aanwijzingen dat hij zich al langer verdacht gedroeg en criminele contacten had. Het is nog steeds onduidelijk of de directeur van de ebi hiervan op de hoogte is gesteld.

Youssef werd uiteindelijk in de ebi aangehouden. Op 8 oktober 2021 had het OM genoeg bewijs verzameld. Youssef zou de boodschappenjongen van Ridouan en zijn link met de buitenwereld zijn. Sinds augustus van dat jaar werden de gesprekken tussen Ridouan en Youssef opgenomen. In september werd er ook beeldmateriaal gemaakt.

Volgens justitie was te horen en te zien dat er over en weer boodschappen op notitieblaadjes werden geschreven en dat ze die elkaar toonden. Daarnaast zou Youssef zijn iPad met daarop schermafbeeldingen van chatgesprekken hebben laten zien.

Op deze manier kon Ridouan contact houden met zijn criminele organisatie en is hij volgens het OM verdergegaan met drugshandel, het witwassen van geld en het plannen van een uitbraak uit de ebi.

Youssef zelf heeft zijn daden min of meer bekend. Youssef is uit zijn ambt als advocaat gezet en heeft toegegeven dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als raadsman. Tegelijkertijd zegt hij dat niemand gevaar heeft gelopen. Zo zou hij de boodschappen met betrekking tot het ontsnappingsplan nooit hebben doorgegeven. Over andere kwesties stelde hij vragen als "Zou je dat nou wel doen?", om de boel te sussen. Youssef omschrijft het als een tactiek van "vertragen" en "tegenhouden".

Ook Ridouan zelf is gehoord, als getuige. Hij noemt het allemaal één groot spel. Hij zegt dat hij al langer het vermoeden had dat hij werd afgeluisterd en dat hij daarom onzinverhalen vertelde.

Het OM gelooft niets van de uitleg van Ridouan en Youssef en eist zeven jaar cel. Justitie doet de verhalen af als smoesjes. Ze wil de rechtbank ervan overtuigen dat Youssef een belangrijk onderdeel van de criminele organisatie van Ridouan was. Volgens het OM is Youssef ervoor verantwoordelijk dat de groepering van zijn neef kon functioneren en dat Ridouan zijn criminele activiteiten kon voortzetten terwijl hij vastzat in de best beveiligde gevangenis van Nederland.

