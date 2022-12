Schaatsliefhebbers wrijven in de handen: ijs op klein water binnenkort dik genoeg

Schaatsliefhebbers kunnen hun hart ophalen: binnenkort kunnen ze schaatsen op natuurijs. Deze vorstperiode is niet zwaar genoeg om voor geschikt ijs op grote wateren te zorgen. Maar misschien kan er vanaf donderdag al geschaatst worden op kleine wateren, sloten en ondergelopen weilanden.

Dat verwacht meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Deze vroege vorstweek gaat zorgen voor ijsplezier, maar legt ook een basis voor het natuurijs deze winter, zegt hij tegen NU.nl. "Afgelopen nacht is het zo koud geweest dat er op kleine watertjes en slootjes al ijs is gevormd. Per nacht zal er tot 2,5 centimeter bij gaan komen."

De nacht van maandag op dinsdag was de koudste nacht van dit jaar. In Twente werd het kouder dan -9 graden. Ook elders in het land werd er matige vorst gemeten. "Nog een paar van zulke nachten en dan kan er op vrijwel alle plaatsen geschaatst worden op de sloten", zegt Van Bernebeek.

Weerplaza verwacht dat de matige vorst aanhoudt. Pas in de nacht van zaterdag op zondag zal het iets minder hard vriezen. "Het is lastig om te zeggen hoe dik het ijs gaat worden, maar donderdag is het ijs op sommige slootjes al dik genoeg. Vooral in het noorden, oosten en midden van het land."

Op vrijdag en zaterdag kan het schaatsplezier op veel plaatsen gaan losbarsten, denkt Van Bernebeek. "Overdag zal het wel iets boven nul worden, maar door de droge lucht wordt het ijs dan niet of nauwelijks aangetast. Alleen in het westen en zuiden zal het wat lastiger worden om voldoende ijs te hebben."

Op veel slootjes kan binnenkort geschaatst worden, maar op de grotere plassen voorlopig nog niet. Foto: Getty Images

Schaatspret snel over, maar grote kans op nieuw ijs

Schaatsfans kunnen zich dus opmaken voor een natuurijsweekend. Daarna is het ook in één klap over. Maandag kan het zelfs alweer 8 graden worden. De dagen daarna zal de vorst ook niet snel terugkomen.

Toch heeft Van Bernebeek nog goed nieuws voor de ijsliefhebber. De watertemperatuur is al vroeg in het seizoen erg laag. De huidige temperatuur werd vorige winter pas in februari bereikt.

"De basis is nu gelegd, de watertemperatuur wordt vastgehouden. Dat betekent dat het bij een volgende vorstperiode erg snel gaat en we straks sneller kunnen schaatsen op natuurijs."

Plaatjes zoals deze kunnen we de komende dagen weer verwachten. Foto: ANP

