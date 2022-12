Lerarentekort verder toegenomen, noodzaak aanpak blijft 'onverminderd hoog'

Het tekort aan leraren is dit jaar weer toegenomen. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe jaarlijkse berekeningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De noodzaak om iets aan het tekort te doen, blijft "onverminderd hoog".

Op dit moment is er een tekort van 9.700 fulltime leraren in het basisonderwijs, terwijl dat vorig jaar nog 9.100 waren. Daarmee is op dit moment bijna 1 op de 10 plekken op de basisscholen niet vervuld.

In het voortgezet onderwijs zijn die cijfers minder concreet, mede doordat bepaalde vakken voor korte tijd kunnen uitvallen. Het ministerie schat dat er over vijf jaar een tekort van ongeveer 2.143 voltijdbanen gaat zijn.

In het primair onderwijs gaan die tekorten de komende jaren mogelijk iets afnemen. Het aantal leerlingen op de basisscholen daalt en er gaan minder meesters en juffen met pensioen. Daardoor neemt het tekort af van zo'n 5.093 voltijdbanen in 2022 naar 3.167 in 2027. Tegelijkertijd kan het aantal vacatures ook toenemen omdat er steeds meer leraren nodig zijn om kinderen met leerachterstanden te helpen.

Het dalende aantal leerlingen gaat in 2027 de druk op het middelbare onderwijs waarschijnlijk iets Lichtpuntje verlichten. In het basisonderwijs nemen de tekorten dan juist weer toe, omdat er dan weer meer leerlingen worden verwacht.

Groter tekort in grote steden, (nog) geen tekort op mbo

De huidige tekorten zijn in heel het land merkbaar. Maar in de vijf grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere) is het tekort groter dan in de rest van het land. In die steden staat 15,2 procent van het totale aantal fulltime banen nog open, terwijl dat in de rest van het land 8,5 procent is.

Ook het soort school speelt mee in het aantal openstaande vacatures. Zo hebben scholen met leerlingen die meer kans hebben op een leerachterstand een groter probleem dan andere scholen. De tekorten zijn ook groter in het speciaal onderwijs.

De mbo-scholen hebben nog weinig last van de lerarentekorten. Het ministerie denkt wel dat ook zij uiteindelijk te maken gaan krijgen met krapte op de arbeidsmarkt.

Ministers willen betere landelijke aanpak

Of de lerarenopleiding gaat zorgen voor een grotere instroom van nieuwe docenten, is nog onduidelijk. Uit het rapport blijkt wel dat er een stijgende lijn te zien is in het aantal mensen dat zich inschrijft voor de pabo. Tegelijkertijd is het de vraag of dit door blijft zetten. Dat zal begin volgend jaar blijken.

"Al deze cijfers maken voor ons één ding duidelijk: de urgentie om de tekorten aan te pakken blijft onverminderd hoog", schrijven ministers Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in de Kamerbrief.

Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan oplossingen voor het tekort. De ministers willen daarbij meer in gaan zetten op een landelijke aanpak omdat er volgens hen nog te vaak versnipperd wordt gewerkt. Begin 2023 gaan de betrokken partijen aan de slag met de uitwerking van die landelijke aanpak.

