Koudste nacht van het jaar gemeten: temperatuur daalde in Twente naar -9

Afgelopen nacht was de koudste nacht van 2022. In Twente daalde het kwik naar -9 graden. Het zal de komende uren zelfs nog wat kouder worden.

Dat meldt Weeronline. De tot dusver koudste nacht van dit jaar was 20 november. In Twente werd het toen -8,8 graden.

In december was het eerder een nacht -6,7 graden. Dat was in de nacht van 11 op 12 december, in het Limburgse Ell.

Ook in De Bilt is het de koudste nacht van het winterseizoen. Bij het hoofdkwartier van het KNMI werd het -7,6 graden (een verbetering van 0,6 graden ten opzichte van het vorige record van 2022).

Door de koud kan in een groot deel van het land plaatselijk gladheid voorkomen. Het KNMI heeft daarom voor deze ochtend code geel afgekondigd. Vooral op bruggen en viaducten is het opletten. Ook is er om sommige plaatsen dichte mist.

Koude nachten steeds uitzonderlijker

Volgens Weeronline is het zeldzaam in het opwarmende klimaat dat het in het zo vroeg in het seizoen zo koud is als nu. Toch komen vroege koude nachten de laatste decennia wel wat vaker voor.

In de winter van 2013 vroor het al streng op 8 december met een minimumtemperatuur van onder de -10 graden. Ook op 10 december 2003 was het erg koud in Twente met -10,1 graden. In 2011 en 2017 was het al vroeg in het winterseizoen net zo koud als nu.

De koude nachten houden nog even aan. Ook de komende nacht kan het lokaal -9 graden worden. En later zal de temperatuur 's nachts dalen tot -5. Volgende week krijgen we waarschijnlijk een flinke temperatuurstijging.

