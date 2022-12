Weerbericht: Code geel vanwege kans op gladheid, verder zonnig en koud

In een groot deel van het land kan er dinsdagochtend plaatselijke gladheid voorkomen. Het is vooral opletten op bruggen en viaducten. Verder komt er in het oosten van de provincies Groningen en Drenthe dichte mist voor. Het mistgebied breidt zich daarna langzaam uit.

De gladheid en mist zullen aan het einde van de ochtend verdwijnen. Daarna wordt het helder weer en staat er weinig wind. Met een temperatuur van tussen de -5 tot lokaal -10 graden is het in de ochtend behoorlijk koud.

In de loop van de dag verschijnen in het zuiden steeds meer sluierwolken. Er staat niet al te veel wind en in de middag komt de temperatuur rond het vriespunt uit. In de avond daalt de temperatuur in het noorden snel, maar in het zuiden zorgt een dik wolkendek ervoor dat het een stuk minder snel afkoelt.

