Grootste meteorenzwerm van het jaar bereikt hoogtepunt, zo zie je de Geminiden

Goed en slecht nieuws voor de liefhebbers van de ruimte. Woensdag bereikt de meteorenzwerm Geminiden zijn hoogtepunt, en dat levert vaak mooie plaatjes op. Maar dit jaar is de piek van de meteorenzwerm overdag en dus minder zichtbaar. Ook de weersomstandigheden hadden iets beter gekund, toch maak je kans om tientallen vallende sterren te zien.

Wij zien de Geminiden op aarde als een soort gelige lichtlitsen. Die worden veroorzaakt door stukjes gruis en stof die de uitgedoofde komeet Phaeton heeft achtergelaten. Die deeltjes zweven in een constante baan rond de zon, en elke december kruist die baan de baan van de aarde. Het gruis en de stof botsen dan tegen onze atmosfeer waardoor er lichtsporen ontstaan.



Deze week is het zover en dus loont het om geregeld naar boven te kijken. De piek van de meteorenzwerm Geminiden ligt op woensdag 14 december om 11.15 uur. Het is bij ons dan nog licht en dus is het natuurfenomeen dan minder goed te zien. Later op de avond maak je meer kans.