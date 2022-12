Utrechtse studentenvereniging in opspraak om tekst over 'homo's en stomabeffers'

De Utrechtse studentenvereniging Veritas biedt maandag haar excuses aan voor een ongepast bericht van een jaarclub van de vereniging. Daarin wordt opgeroepen tot verzet tegen de "linkse transitie", waardoor bij Veritas "vrouwvriendelijke opmerkingen de boventoon" zullen voeren.

Preses Sophie Pizzuto van Veritas benadrukt dat haar vereniging zich distantieert van de uitspraken. "Het gaat om een kleine club binnen Veritas", zegt Pizzuto. "We zijn geschrokken van dit bericht en willen benadrukken dat voor zulke teksten geen plaats is in deze vereniging. Dit blijkt ook uit de vele reacties die wij hebben ontvangen van onze leden, die even geschrokken zijn als wij."