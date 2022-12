Wegens rellen geen schermen op Haagse en Amsterdamse pleinen voor WK-duel Marokko

Op pleinen in Den Haag en Amsterdam worden woensdag geen schermen geplaatst voor de historische WK-wedstrijd van Marokko. Beide gemeenten wijzen met de beschuldigende vinger naar de relschoppers. "Nu wedstrijden door groepen jongeren worden misbruikt om zich te misdragen, liggen grote publieke kijklocaties sowieso niet voor de hand."

Het Marokkaanse elftal speelt woensdag tegen Frankrijk. Marokko staat dan als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van het mondiale bekertoernooi. De ontwikkelingen van de 'Leeuwen van de Atlas' worden dan ook wereldwijd én in Nederland intensief gevolgd. Bij vier eerdere WK-zeges van het land barstten grote volksfeesten los, die uitmondden in ongeregeldheden. De mobiele eenheid (ME) moest eraan te pas komen.

Amsterdam en Den Haag zijn bang dat grote schermen op openbare locaties uitnodigen tot nieuwe rellen. "Onruststokers gebruiken de menigte van voetbalfans als dekmantel", legt een woordvoerder van de gemeente Den Haag uit. "Wij kunnen op volle pleinen de goedwillende en kwaadwillende mensen niet meer scheiden."

Ook de hoofdstad ziet vanwege de publieke veiligheid af van schermen op openbare locaties. "Ook gewone fans zouden dan kwetsbaar worden voor vuurwerk en wangedrag", laat een woordvoerder namens burgemeester Femke Halsema weten.

Politie 'extra zichtbaar aanwezig' in Den Haag

In Amsterdam worden aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals extra bevoegdheden voor de politie, nog besproken. In Den Haag staat al vast dat agenten in onder meer de Schilderswijk weer "extra zichtbaar aanwezig" zullen zijn. Ongeveer een kwart van de bewoners van deze wijk heeft een Marokkaanse achtergrond.

De gemeente laat weten dat nog geen waterwerper is ingezet en dat over de inzet van traangas nog een besluit moet worden genomen. "Het is een zwaarwegend geweldsmiddel dat alleen mag worden ingezet na toestemming van de burgemeester, als de politie geen andere optie ziet. Er wordt nooit lichtzinnig over besloten", benadrukt de gemeentewoordvoerder.

Ook geen schermen in Rotterdam en Utrecht

Ook de gemeenten Rotterdam en Utrecht laten aan NU.nl weten geen schermen op pleinen te zullen plaatsen. Dat komt niet door de ongeregeldheden na de afgelopen wedstrijden. De steden hadden dat beleid al.

In Utrecht overleggen autoriteiten vanavond over mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen voor woensdag. De Rotterdamse politie heeft al besloten geen zwaardere middelen in te zetten. "De avonden verliepen hier relatief rustig. Het merendeel van de feestvierders gedroeg zich keurig. Onze aanpak met buurtvaders en jongerenwerkers werkt goed, dus we zien geen aanleiding om deze aanpak aan te passen."

Marokko speelt na woensdag sowieso nog één duel op het WK. Bij winst tegen Frankrijk spelen de Marokkanen zondag de finale. Bij verlies wacht zaterdag de troostfinale om de derde plek.

