Garnalenvissers passen netten aan in hoop vermist kind bij Terschelling te vinden

De kottervloot van garnalenvisser Johan Rispens heeft de netten aangepast om te helpen zoeken naar de jongen die sinds een bootongeluk bij Terschelling in oktober vermist wordt. Alleen de garnalenvissers en vervoerder Veltman Marine Service zijn nog actief op zoek naar het twaalfjarige kind.

De garnalenvissers vissen momenteel op de Waddenzee en de Noordzee tussen Terschelling en Ameland. Ze hebben een deel van hun netten aangepast, zodat garnalen en andere zaken van groter dan 8 centimeter erin blijven hangen. Met deze speciale zeefnetten hopen ze de jongen te vinden.

Dat de vissers zo hun best doen, stelt zoekorganisatie SAR Nederland enorm op prijs. "Het kost ze echt een hoop extra werk", zegt een woordvoerder van de zoekorganisatie tegen NU.nl. "Ze moeten niet alleen de netten aanpassen, maar ook alles wat ze vangen dat groter is dan 8 centimeter teruggooien in de zee", vertelt hij.

De jongen wordt vermist sinds het bootongeluk op vrijdag 21 oktober. Bij het ongeval zijn meerdere mensen uit Friesland omgekomen. Twee van hen zijn direct na de aanvaring gevonden. Het lichaam van een 49-jarige man is op 6 november gevonden.

De twaalfjarige jongen raakte vermist en zijn lichaam is nog altijd spoorloos. "We hebben heel lang gezocht, maar wind en water maken alles onvoorspelbaar", zei een politiewoordvoerder vorige week tegen NU.nl.

1:01 Afspelen knop Burgemeester over aanvaring bij Terschelling: 'Eiland is in rouw'

Belangrijk dat lokale partners zich blijven inzetten

SAR vindt het erg belangrijk dat lokale partners zich blijven inzetten voor de familie van de jongen, nu de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie hun zoektocht hebben gestaakt.

Zelf is de organisatie niet meer actief op zoek. "In het begin zochten we actief op de stranden en hielden we constant de kustlijn in de gaten, in de hoop dat het lichaam aanspoelde", vertelt de woordvoerder. "Maar naarmate de tijd vorderde, moesten we rekening houden met andere scenario's."

De zoekorganisatie benadrukt de zoektocht nooit te zullen opgeven. Maar nu zal het zoeken vooral via lokale partners moeten gebeuren. "Zolang er een speld in de hooiberg ligt, blijven we zoeken. En zolang het lichaam niet is gevonden, zit er een speld in de hooiberg", meent de woordvoerder. "We moeten - met de familie in het achterhoofd - blijven doorzoeken."

