OM doet strafrechtelijk onderzoek naar FVD'er Van Houwelingen om foto nazivlag

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij wordt verdacht van smaad. Van Houwelingen plaatste in september een tweet waarin ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) te zien waren met een nazivlag. Die vlag had hij in het beeld gefotoshopt.

Kuipers en Van Gennip hadden al aangegeven dat zij aangifte gingen doen tegen Van Houwelingen. Hij wordt later deze maand nog verhoord, waarna het OM een beslissing neemt over eventuele vervolging.

Op de oorspronkelijke foto hijst Kuipers een vlag met daarop de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. Van Gennip staat naast hem.

In de bewerkte versie ernaast heeft Van Houwelingen de echte vlag vervangen door een nazivlag. "De façade en de werkelijkheid", schreef hij eronder. Zowel Kuipers als Van Gennip gaf daarna aan dat hij "duidelijk een grens heeft overschreden".

Na de aangifte van Kuipers en Van Gennip verwijderde Van Houwelingen de tweet. Daarna plaatste hij een nieuwe, bewerkte foto. Het hakenkruis is op die versie ingeruild voor de vlag van de de Sovjet-Unie.

"Zojuist de tweet met nazivlag weggehaald, omdat de SDG-vlag welbeschouwd toch nóg verwanter is aan de hamer en sikkel van de communistische internationale dan aan de swastika", schreef hij erbij.

0:59 Afspelen knop Ministers doen aangifte tegen FvD'er om nazi-tweet: 'Grens is bereikt'

Aanbevolen artikelen