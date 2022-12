Laatste sproeiverbod in Nederland na negen maanden opgeheven

Waterschap De Dommel in de provincie Noord-Brabant heeft maandag de sproeiverboden die golden in het gebied opgeheven. Het ging om de laatste sproeiverboden die nog actief waren in ons land na de erg droge zomer.

Dit jaar was het al vanaf maart extreem droog in Nederland. Van begin augustus tot eind september was er zelfs sprake van een officieel watertekort. Pas vanaf begin oktober begon het weer meer te regenen.

Normaal gesproken verdwijnen in die maand ook alle sproeiverboden. Maar De Dommel zag zich genoodzaakt om het sproeiverbod voor een deel van het gebied te verlengen. Dat was na de droge zomer van vorig jaar ook het geval, maar toen duurde de verlenging maar tot begin november.

Dat het sproeiverbod nu tot midden december heeft geduurd, geeft volgens het waterschap aan hoe droog dit jaar is geweest. "Vroege voorjaarsdroogte, een warme en droge zomer en een lange nazomer", meldt De Dommel.

Ook nog sprake van droogte in deel Overijssel en Drenthe

Ook waterschap Vechtstromen in een deel van Overijssel en Drenthe kampt nog met droogte. Het neerslagtekort in Twente en rond Hoogeveen staat nog boven of op dat van de 5 procent droogste jaren. De grondwaterstand is nog steeds zorgelijk laag, laat het schap weten.

Er zijn maatregelen genomen om water lang vast te houden, maar dan moet er op de hoge zandgronden wel eerst neerslag vallen. In het werkgebied van Vechtstromen geldt het hele jaar een beregeningsregeling, waardoor watergebruikers zelf kunnen zien wanneer ze niet meer mogen sproeien. Extra sproeiverboden in het gebied waren al eerder opgeheven.

