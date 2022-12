Veel racisme bij Buitenlandse Zaken, ambtelijke top biedt excuses aan

Racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is een breed verschijnsel, blijkt uit onderzoek. De bevindingen worden in het rapport "ernstig en zorgelijk" genoemd. De ambtelijke leiding van het ministerie biedt excuses aan.

De onderzoekers melden dat sollicitanten voor een baan of stage binnen het ministerie worden afgewezen vanwege hun migratieachtergrond of uiterlijk. Soms wordt expliciet gezocht naar een witte medewerker met blauwe ogen. De onderzoekers wijzen erop dat dit wettelijk verboden is.

"De conclusie dat er sprake is van diverse patronen van racisme en dat veel van de respondenten racisme als een structureel probleem ervaren, roept de vraag op of er ook sprake is van institutioneel racisme", staat in het rapport. "We concluderen dat dit het geval is." De onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat op het ministerie beleid van kracht is dat bewust onderscheid maakt tussen etnische groepen.