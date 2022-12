OM eist drie jaar cel tegen man die glazenwasser van ladder duwde bij ruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag drie jaar cel en tbs geëist tegen een man die in Den Haag de ladder van een glazenwasser omduwde. Het slachtoffer viel meters naar beneden en brak diverse botten. Ook verloor hij het zicht in een van zijn ogen volledig en in zijn andere oog deels. De mannen hadden ruzie om een bedrag van 15 euro.

Het slachtoffer had eerder al eens de ramen gewassen van het huis waarbij hij ten val kwam. Daarvoor zou hij 15 euro vergoeding ontvangen, beweerde de man. De zwager van de verdachte betaalde niet, waardoor hij op 14 december 2021 verhaal kwam halen.

Vervolgens klom het slachtoffer zijn ladder op om aarde op de ruiten te wrijven. Toen verdachte Najim T. hem dat zag doen, trok, duwde en schudde hij de ladder, waardoor de glazenwasser ten val kwam.

T., die zelf doof is, was met een gebarentolk aanwezig in de rechtszaal. Hij houdt vol dat hij met zijn acties "alleen de aandacht wilde trekken" en dat het nooit de bedoeling was om het slachtoffer ten val te brengen.

Het OM is daar niet van overtuigd. Ook neemt de aanklager het T. kwalijk dat het slachtoffer door hem risico liep op potentieel dodelijk letsel. Het slachtoffer liep een schedelbasisfractuur op met bloedingen in de hersenen.

Deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar de psyche van T. adviseren tbs met voorwaarden en opname in een kliniek. De verdachte is onder meer zwakbegaafd en heeft problemen met het reguleren van agressie. Hij is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.

