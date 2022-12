Mensenrechtencollege: Voorrang statushouders bij sociale huur geen discriminatie

Voorrang geven aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen is volgens het College voor de Rechten van de Mens geen discriminatie. De gemeente Utrecht stelde vanaf 1 augustus een periode van zes weken in waarin sociale huurwoningen werden toegewezen aan statushouders, om zo het verplichte aantal te kunnen huisvesten.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de asielopvang in Nederland Blijf met meldingen op de hoogte

Dat is volgens het mensenrechtencollege "toelaatbaar". "Er wordt weliswaar onderscheid gemaakt tussen mensen, maar er is geen sprake van discriminatie", schrijft het college.

In sommige gevallen is zulk onderscheid volgens het mensenrechtencollege toegestaan, bijvoorbeeld als een belangrijk doel moet worden gehaald en de maatregelen noodzakelijk zijn. Het college stelt dat het huisvesten van deze statushouders in de gemeente Utrecht belangrijk genoeg was om de procedure in te stellen.