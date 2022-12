Gewonde quadrijder overleden nadat verdachten hem verplaatsten na ongeluk

In het Zeeuws-Vlaamse Walsoorden is in de nacht van zondag op maandag het lichaam van een 31-jarige man aangetroffen. Na een ongeluk met een terreinwagen is de man verplaatst naar een andere straat waar hij aan zijn verwondingen is overleden, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. In verband met het ongeluk zijn twee mannen opgepakt.

Het slachtoffer komt uit Clinge, een Zeeuws-Vlaams dorp aan de Belgische grens. De twee aangehouden mannen zijn een 36-jarige inwoner van Ossenisse en een 24-jarige man uit Kuitaart.

De politie kreeg rond 23.45 uur een melding van een ongeluk op de Mariadijk. Het slachtoffer en de verdachten werden echter in de straat daarachter aangetroffen, namelijk op de Walsoordensestraat.

Het ongeluk met de terreinwagen, een soort quad met een grote laadbak achterop, gebeurde op een privéterrein op de Mariadijk. Volgens de woordvoerder raakte het slachtoffer daarbij zwaargewond aan zijn hoofd en rug.

De twee verdachten hebben het slachtoffer vervolgens in een auto gelegd en zijn naar de Walsoordensestraat gereden. Na de melding van een onbekende beller waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar hulp en reanimatie mochten niet meer baten.

De woordvoerder spreekt van een "verdachte situatie" en heeft de twee mannen opgepakt voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. "Er is nog veel onduidelijk, maar we doen verder onderzoek", zegt de politiewoordvoerder.

