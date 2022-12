Weerbericht: Heldere dag met veel zon en kou

Delen via E-mail

Maandagochtend is het op enkele plaatsen mistig. Daarna breekt de zon op veel plekken door. De rest van de dag blijft het helder, zonnig en koud.

In de middag overheerst de zon, maar het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. In het noordoosten ligt de middagtemperatuur bij een zwakke zuidoostenwind rond het vriespunt.