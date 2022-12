Weerbericht: Kou, bewolking en winterse buien

Op zondagochtend komt regionaal mist of nevel voor. Vooral in de kustgebieden is er kans op een enkele winterse bui. In de middag blijft het bewolkt. Langs de noordkust en in het zuiden is er ook dan kans op een aantal buien.

De maxima liggen rond een graad of 1 bij een zwak tot matige zuidenwind.

Maandag begint eerst bewolkt en mistig. Later op de dag schijnt de zon, soms met enkele wolkenvelden. Het is daarbij koud met 0 of 1 graden en weinig wind.

