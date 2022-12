Veel aanhoudingen na WK-winst Marokko, ME ingezet in grote steden

In de grote steden is het zaterdagavond onrustig geworden na de overwinning van Marokko op het WK voetbal. De politie verrichtte tientallen aanhoudingen nadat de mobiele eenheid (ME) in Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd ingezet. Ook in Amsterdam kwam de politie in actie.

In Rotterdam werden de meeste aanhoudingen verricht. Veertien mensen werden daar opgepakt voor onder meer het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van openlijk geweld. De ME kwam in actie in de omgeving van het Kruisplein, waar veel supporters aanwezig waren. Alle aanwezigen moesten het plein verlaten en de politie probeerde de menigte onder meer met paarden uiteen te drijven.

Direct na de overwinning van Marokko barstte in Den Haag het feest los. Maar later op de avond werd "wegens wanordelijkheden" een noodbevel afgekondigd voor een deel van de Schilderswijk. Dat schreef de politie Den Haag op Twitter. Mensen die in de omgeving van de Vaillantlaan waren, werden opgeroepen te vertrekken.

Een verslaggever van NU.nl ter plaatse meldde dat veel straten rondom het Vaillantplein waren afgezet en dat voorbijrijdende auto's veel toeterden. Ook zwaaiden mensen met Marokkaanse vlaggen en klonk er af en toe vuurwerk. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat trams door de files met voertuigen konden komen.

Iets na 22.00 uur zei een politiewoordvoerder dat de rust in Den Haag was teruggekeerd. Vier mensen werden aangehouden.

© ANP © ANP © ANP © ANP Toon alleen het Plaatje Toon alleen het Plaatje Slideshow: De ME komt op meerdere plekken in actie na de WK-zege van Marokko.

Slideshow: De ME komt op meerdere plekken in actie na de WK-zege van Marokko.

Ook aanhoudingen in Utrecht en Amsterdam

In Utrecht werd de ME ingezet op het Moskeeplein in de wijk Lombok nadat het daar onrustig was geworden.

"Wat begon met een feestelijke sfeer in de stad, werd op bepaalde plekken helaas grimmiger naarmate de avond vorderde. Omdat er rondom het Moskeeplein door vernielingen, het gooien van zwaar vuurwerk en agressie tegen de politie een onacceptabele situatie ontstond, is de ME ingezet", meldde een woordvoerder van de gemeente Utrecht.

Er zijn vier aanhoudingen verricht in Utrecht. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

In Amsterdam moest de politie "stevig optreden", schrijft ze op Twitter. Eerder op de avond werd een noodbevel afgekondigd voor Tussen Meer in de wijk Osdorp. Ook op het Mercatorplein in Amsterdam kwamen voetbalsupporters samen. De lokale omroep AT5 sprak van vijfhonderd aanwezigen.

Dertien mensen werden aangehouden en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. "Er is met zwaar vuurwerk gegooid, op auto's gedanst en er zijn stenen gegooid naar de politie. Hierbij is ook een burger geraakt die overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer heeft vuurwerk in het gezicht gekregen, dit slachtoffer kon zelfstandig naar het ziekenhuis. Dit heeft niets meer te maken met het vieren van een feestje", aldus de politie van Amsterdam.

Zaterdagavond zette de politie in Amsterdam ook een Duitse waterwerper in. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd.

0:47 Afspelen knop Marokko-fans vieren historische overwinning in Nederlandse steden

Onrust in Brussel en Parijs

De feestvreugde in Brussel na de overwinning van Marokko liep zaterdagavond ook uit op rellen. De politie zette traangas en een waterkanon in toen supporters met stenen en vuurwerk gooiden en vernielingen pleegden. Er zijn zestig mensen aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten.

Rond 20.00 uur was het weer rustig in de Belgische hoofdstad. Er bleef wel veel politie op straat.

Ook in Gent en Antwerpen gingen voetbalsupporters de straat op. Daar verliep de avond vooral feestelijk. De politie moest alleen ingrijpen toen een groepje jongeren een politiebureau bekogelde met stenen.

In Parijs werden zaterdagavond minstens 74 mensen opgepakt bij rellen na de WK-winst van Marokko. Ook na middernacht was het nog altijd onrustig in de Franse hoofdstad, melden Franse media.

Duizenden mensen trokken naar de Champs-Élysées om feest te vieren. Op het hoogtepunt waren er ongeveer twintigduizend mensen op straat. Maar de feestvreugde sloeg om en relschoppers gooiden onder meer stenen en vuurwerk naar de politie. Voertuigen werden in brand gestoken en op diverse plekken in de stad kwam het tot ongeregeldheden.

Eerder

Aanbevolen artikelen