Opnieuw code geel in heel het land vanwege gladheid

Het KNMI waarschuwt zaterdagavond opnieuw voor gladheid. Voor het hele land, inclusief de Waddeneilanden, geldt de waarschuwing code geel.

Zaterdagochtend gold ook al in vrijwel het hele land code geel vanwege de kans op gladheid.

Het weerinstituut waarschuwt zaterdagavond opnieuw dat het glad kan zijn door bevriezing van natte weggedeelten en winterse neerslag. In de kustprovincies is er kans op een winterse bui. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarvan hinder ondervinden.

In onder meer de provincies Friesland en Overijssel zijn strooiwagens op pad. De waarschuwing is tot in de loop van zondagochtend van kracht.