Feest Marokkaanse fans slaat in meerdere steden opnieuw om: ME grijpt in

In veel steden is het zaterdag onrustig geworden na de WK-overwinning van Marokko. In Utrecht, Rotterdam en Den Haag is de ME in actie gekomen. In Amsterdam is het op sommige plaatsen onrustig en zijn er aanhoudingen verricht. Ook is er, net als in Den Haag, een noodbevel afgekondigd.

Direct na de overwinning van Marokko was het feestelijk in Den Haag. "Onze ME vordert nu om de Vaillantlaan te verlaten", schrijft de politie op Twitter.

"Wegens wanordelijkheden is sinds zojuist een noodbevel van kracht voor een deel van de Schilderswijk", schrijft de gemeente Den Haag op Twitter. "Personen die uit zijn op het verstoren van de openbare orde en/of weigeren gehoor te geven aan aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden."

Een verslaggever van NU.nl ter plaatse meldt dat veel straten rondom het Vaillantplein zijn afgezet en dat er veel getoeterd wordt door voorbijrijdende auto's. Ook wordt veel gezwaaid met Marokkaanse vlaggen en klinkt er af en toe vuurwerk. Verkeersleiders zorgen ervoor dat trams door de files met voertuigen kunnen komen.

ME veegt pleinen leeg in Utrecht en Rotterdam

In Utrecht is de ME ingezet in de wijk Lombok op het Moskeeplein nadat het daar onrustig werd. Er zijn aanhoudingen verricht.

"Wat begon met een feestelijke sfeer in de stad, werd op bepaalde plekken helaas grimmiger naarmate de avond vorderde. Omdat er rondom het Moskeeplein door vernielingen, het gooien van zwaar vuurwerk en agressie tegen de politie een onacceptabele situatie ontstond, is de ME ingezet", meldt een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan NU.nl.

Op beelden die op Twitter worden gedeeld, is te zien dat het plein wordt ontruimd. Mensen verspreiden zich.

In Rotterdam werd rond 20.30 uur het Kruisplein "geveegd", meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Op het plein waren veel supporters aanwezig. Iedereen is verzocht het plein te verlaten.

In Amsterdam eerst feestelijke sfeer, daarna aanhoudingen en noodbevel

Vanwege onrust op bepaalde plaatsen in Amsterdam zijn er aanhoudingen verricht, meldt de Amsterdamse politie op Twitter. Er zou zwaar vuurwerk afgestoken zijn. Waar het onrustig is en om hoeveel aanhoudingen het gaat, is niet duidelijk. Een politiewoordvoerder was niet direct bereikbaar.

De politie wil dat iedereen weggaat uit de straat Tussen Meer in de wijk Amsterdam-Osdorp. De politie twittert dat er een noodbevel is afgekondigd. Als mensen geen gehoor geven aan de oproep weg te gaan, kunnen ze worden opgepakt.

Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal van de wedstrijd het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto's en scooters die voorbijreden. Inmiddels zijn het er volgens de lokale omroep AT5 ongeveer vijfhonderd. Direct na de overwinning sprak een politiewoordvoerder van een feestelijke sfeer.

