Feest en vuurwerk in grote steden na nieuwe WK-stunt Marokko

In de grote steden is het zaterdagavond groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam spreken politiewoordvoerders van een goede sfeer. Her en der wordt wel zwaar vuurwerk afgestoken.

Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto's en scooters die voorbijreden. Inmiddels zijn het er volgens AT5 ongeveer vijfhonderd. Een woordvoerder van de politie vertelt dat de sfeer feestelijk is. Wel wordt zwaar vuurwerk afgestoken op bepaalde plaatsen in de hoofdstad.

In de Schilderswijk in Den Haag zijn honderden mensen op straat en wordt ook gefeest. Er wordt ook vuurwerk afgestoken.

Direct na het fluitsignaal kwamen tientallen mensen uit een van de zijstraten van de Haagse Vaillantlaan naar buiten om te feesten, ook met gekleurde rookfakkels. Buurtvaders in gele hesjes houden een oogje in het zeil. Ook in Den Haag rijden veel toeterende auto's en scooters met Marokkaanse vlaggen langs joelende fans.

Ook feest in Utrecht

In Utrecht, onder meer in de wijken Lombok, Kanaleneiland en Rivierenwijk, wordt ook gefeest met vuurwerk.

In Rotterdam is nog geen overlast gemeld, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. De politie is met veel agenten aanwezig op het Kruisplein in het centrum. Daar begint het al behoorlijk vol te lopen met supporters van het Marokkaanse elftal. Jongeren op scooters rijden langs met Marokkaanse vlaggen en ook hier wordt vuurwerk afgestoken.

