Overblijfkracht dwong kinderen Amsterdamse basisschool horrorfilms te kijken

Kinderen van de Amsterdamse basisschool De Kleine Reus werden door een overblijfkracht gedwongen om naar horrorfilms te kijken tijdens het overblijven. De invaller had een verklaring omtrent het gedrag, maar was nog wel in opleiding, schrijft Het Parool

Kinderen uit groep 5 werden door de invaller gedwongen om naar de Amerikaanse horrorfilm The Exorcist te kijken. De film is bedoeld voor mensen vanaf zestien jaar. Kinderen moesten huilen en vroegen meermaals of de overblijfmeester de film uit wilde zetten. The Exorcist staat bekend als een van de engste films die bestaan.

Het is niet duidelijk hoe vaak dit is gebeurd, schrijft de krant. Het is wel zeker dat het meerdere malen is voorgekomen. De invaller heeft zeker twee klassen met leerlingen in de leeftijd van zeven tot negen jaar naar enge films laten kijken. De kinderen die moesten huilen zouden zijn vernederd door de man.

Tijdens het overblijven worden vaker video's afgespeeld, vertelt het bestuur van de school aan de krant. Meestal is dat bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Deze invaller koos dus voor horrorfilms. Hij wist wat hij deed, want hij vroeg de kinderen niet te vertellen dat ze naar enge films hadden gekeken.

Man is 'op staande voet' ontslagen

Na een melding van een van de ouders van de kinderen is een onderzoek gestart. Tijdens een ouderbijeenkomst vertelden ouders dat hun kinderen moesten huilen, niet meer naar bed durven, nachtmerries hebben of weer in bed plassen.

De invaller is "op staande voet" ontslagen en de school heeft de politie ingeschakeld. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de strafbare feiten. Volgens het OM is het een "gevoelige zaak", omdat het om minderjarige slachtoffers gaat. Er is nog niemand aangehouden.

De school biedt hulp aan kinderen die de horrorfilms hebben gezien.

