Ontvoerde Isra na 18 jaar teruggevonden in Libië, maar wil geen familiecontact

De ontvoerde Isra uit het Overijsselse Goor is na ruim achttien jaar teruggevonden in de Libische hoofdstad Tripoli. Ze is gezond en is overtuigd moslima. Ze wil volgens RTV Oost helemaal niets meer met haar familie in Nederland te maken hebben.

Isra werd in 2004, toen zij twee jaar oud was, door haar vader ontvoerd naar Libië. Vlak daarvoor had haar vader de moeder van het meisje op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

De man staat al jaren op een internationale opsporingslijst. Hij werd in 2006 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar doordat Nederland geen uitleveringsverdrag met Libië heeft, kon hij hier nooit worden vervolgd.

De gepensioneerde recherchechef Hans Kamperman en zijn oud-collega Elly Sjouw, die nog altijd bij de politie werkt, zochten jarenlang naar het vermiste meisje. Ze volbrachten de zoektocht geheel buiten hun werk om.

Eind augustus deelde een man beelden van Isra en haar vader op sociale media. De man had Isra opgespoord en kon haar ontmoeten. Ze is inmiddels een 21-jarige vrouw en woont in Tripoli bij haar vader.

Kamperman en Sjouw zochten Isra met het doel haar te herenigen met haar familie, maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten: Isra wil geen contact met haar Nederlandse familie. Maar haar grootouders houden vol: onlangs stuurden zij Isra een videoboodschap.

