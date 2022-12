Code geel in Nederland vanwege gladheid en plaatselijk dichte mist

Delen via E-mail

Het KNMI heeft voor zaterdagochtend code geel afgekondigd wegens gladheid. De weerswaarschuwing geldt in heel het land tot 11.00 uur.

"Plaatselijk kan het glad zijn door bevriezing en in het noordwesten ook door een winterse bui. Vooral in de westelijke helft komt tevens plaatselijk dichte mist voor. Mogelijk breidt de mist zich nog verder naar het oosten uit", meldt het weerinstituut in De Bilt.