Vaccinbedrijf legt voor het eerst productie stil na poliobesmetting medewerker

Bilthoven Biologicals, een laboratorium waar vaccins worden gemaakt, legt de productie van het poliovaccin per direct stil voor onbepaalde tijd. Onlangs raakte een medewerker van het laboratorium besmet met het poliovirus. Het is voor het eerst dat het bedrijf de productie om die reden stopzet.

In 2020 raakte ook al een medewerker besmet met het virus, maar toen bleef het laboratorium in Utrecht wel vaccins produceren. Een woordvoerder van Bilthoven Biologicals zegt dat het in dit geval niet duidelijk is waar en wanneer de medewerker besmet is geraakt. "Om dit goed te onderzoeken, hebben we besloten om alle werkzaamheden met het actieve poliovirus tijdelijk stop te zetten."

Het personeel van Bilthoven Biologicals werd getest nadat vorige maand het poliovirus al was aangetroffen bij rioolwateronderzoek, dat standaard wordt gehouden rond laboratoria die met het virus werken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen dat moet uitwijzen hoe het virus in het riool kwam en hoe de medewerker besmet raakte.

De onderbreking heeft niet gelijk gevolgen voor het wereldwijd vaccineren tegen polio. "We hebben een voorraad poliovaccins, dus we kunnen voorlopig genoeg vaccins blijven leveren", zegt de woordvoerder. "We gaan helemaal uitzoeken waar de besmetting vandaan komt. Maar het is in ieders belang dat dit niet te lang duurt."

Besmette werknemer zit in quarantaine

Polio is een ziekte die permanente verlamming kan veroorzaken, voornamelijk bij kinderen onder de vijf jaar. De ernstigste gevolgen zijn niet te genezen, maar wel te voorkomen met een vaccin. Dankzij een streng vaccinatiebeleid komt de ziekte niet meer voor in de westerse wereld. Nederland maakte de laatste uitbraak door in 1992 en 1993, onder niet-gevaccineerde inwoners van de Biblebelt.

Met de besmette medewerker gaat het goed, laat de woordvoerder weten. Hij is gevaccineerd en is in quarantaine. Andere medewerkers van Bilthoven Biologicals zijn inmiddels ook getest op polio. Zij wachten nog op de uitslag.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid kondigde donderdag aan strengere regels in te voeren rondom laboratoria die met het poliovirus werken, waaronder een vergunningsplicht. Daarbij speelt mee dat het niet de eerste keer is dat het poliovirus in rioolwater werd gevonden.

