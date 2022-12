Vrouw rijdt vier voetgangers aan in Eindhoven, twee personen naar ziekenhuis

Delen via E-mail

Een automobilist heeft vrijdag in Eindhoven vier voetgangers geschept tijdens het oversteken. Twee van de aangereden voetgangers moesten met een hoofdwond naar het ziekenhuis. De vrouw die de auto bestuurde, is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde op het Kennedyplein, naast het Centraal Station. De voetgangers staken net de weg over toen ze werden aangereden. Door de klap kwam zeker één van de voetgangers op de voorruit van de auto terecht, meldt Omroep Brabant .

De bestuurster van de auto is aangehouden. Ze is volgens de politie "erg geschrokken". Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.