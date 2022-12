Weekendweerbericht: Mistig en bewolkt, temperaturen nauwelijks boven vriespunt

Delen via E-mail

Dit weekend wordt grauw weer verwacht. Het wordt koud, mistig en veelal bewolkt.

De bewolking overheerst grotendeels, maar regionaal kan de zon doorbreken. Het is volgens Weerplaza lastig te zeggen waar de meeste zonneschijn wordt verwacht, maar in de kustgebieden lijkt de kans wat groter dan in de rest van het land.