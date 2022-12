Acht jaar cel voor mishandeling pakketbezorger met dodelijke afloop

De dertigjarige man die in februari in het Rotterdamse Hoogvliet een pakketbezorger heeft mishandeld, moet voor acht jaar de cel in. Volgens de rechtbank was Yassin El B. zeer gewelddadig tegen de bezorger, die een paar dagen na de vechtpartij is overleden aan zijn verwondingen.

Het conflict ontstond toen de verdachte op straat in zijn wijk Meeuwenplaat de pakketbezorger met zijn bus zag wegrijden. Bij hem zou een modem bezorgd worden en hij liep naar buiten om dat pakketje op te halen.

Maar volgens de bezorger was dat niet volgens de regels van zijn werkgever PostNL. Daarom weigerde hij het pakketje op straat te overhandigen. Daarop ontstond de ruzie met fatale afloop voor de bezorger.

Verschillende ooggetuigen zeggen dat de verdachte het meeste geweld gebruikte. De pakketbezorger probeerde zich alleen te verdedigen en weg te komen.

Na een forse trap van El B. klapte het slachtoffer met zijn hoofd op straat, waardoor hij een schedelbreuk opliep en in coma raakte. Ruim een week later overleed de Rotterdamse bezorger in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verdachte beweert dat hij zich moest verdedigen

El B. heeft altijd gezegd dat hij zich tijdens de ruzie moest verdedigen, omdat de pakketbezorger erg agressief reageerde. Tijdens de zitting van drie weken geleden zei El B. dat hij zich bedreigd voelde.

Volgens de rechtbank zocht El B. meerdere keren de confrontatie op, terwijl hij had kunnen weglopen als de bezorger zelf agressief zou zijn geweest. Dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij de bezorger doelbewust willen uitschakelen, oordeelt de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar cel geëist. Maar de rechtbank vindt dat El B. zoveel leed in het gezin van het slachtoffer heeft veroorzaakt, dat een hogere straf op zijn plaats is. De bezorger liet een echtgenote en twee jonge kinderen achter.

