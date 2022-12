Advocaat Sanil B.: 'Vonnis Mallorca-zaak gebaseerd op flinterdun bewijs'

De nieuwe advocaat van Sanil B. heeft er weinig begrip voor dat de rechtbank heeft geoordeeld dat zijn cliënt schuldig is aan de dood van Carlo Heuvelman. In gesprek met NU.nl zegt advocaat Anis Boumanjal: "Het had nooit tot een veroordeling mogen komen." Samen met Peter Plasman gaat hij nu de verdediging voeren.

In de zomer van 2021 werd de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca zo ernstig mishandeld dat hij een paar dagen later in het ziekenhuis overleed. Vorige maand, op 18 november, deed de rechtbank uitspraak in deze zaak, maar drie weken later zijn de ogen alweer gericht op het hoger beroep. De nu twintigjarige Sanil B. is strijdbaar en zegt zijn onschuld te willen bewijzen.

Daarom benaderde B. samen met zijn vader advocaat Boumanjal. Hij gaat samenwerken met Plasman, die al B.'s advocaat was. Zo'n samenwerking doet Boumanjal normaal gesproken nooit, maar nu wel, "uit respect voor die wens". Boumanjal: "Weet je, B. is echt overtuigd van zijn onschuld en kijkend naar het dossier kan ik daar weinig afdoen. Het bewijs voor zijn betrokkenheid bij de dood van Carlo is flinterdun."

B. kreeg een flinke straf: zeven jaar cel voor het schoppen van drie slachtoffers die in juli vorig jaar weerloos op de grond lagen. In één geval liep dat fataal af. Carlo overleed op 18 juli 2021 aan de gevolgen van hersenletsel. En ook de twee andere slachtoffers liepen het risico te overlijden, stelde de rechtbank.

Van de andere acht verdachten werd er één vrijgesproken, de rest kreeg straffen tot 2,5 jaar cel. Mees T. en Hein B. werden vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Carlo.

De rechtbank oordeelde dat Sanil B. zich "ongekend gewelddadig heeft gedragen". De woorden van onschuld die hij tot de ouders van Carlo richtte, waren volgens de rechter "zonder waarde en voor hen extra pijnlijk".

Sanil B. had een straf los van Carlo geaccepteerd

Boumanjal zegt dat zijn cliënt de veroordelingen voor het geweld tegen de andere jongens accepteert. Maar de advocaat plaatst daar wel een kanttekening bij: hij betwijfelt of het poging tot doodslag was.

"Het is de veroordeling voor Carlo die hem wakker houdt", verduidelijkt Boumanjal. En de advocaat begrijpt waarom. De rechtbank had op basis van dit dossier wat hem betreft enkel en alleen tot vrijspraak kunnen komen. "Hoe pijnlijk zo'n uitspraak ook zal zijn voor de nabestaanden".

Zulke woorden kun je wellicht verwachten van een advocaat, maar Boumanjal is ervan overtuigd dat het bewijs voor die veroordeling niet sterk genoeg is.

Het gaat om DNA-bewijs en de veelbesproken verklaring van een getuige. Die omschreef een persoon met een signalement dat voldoet aan dat van B. "Een jonge man met een lengte van ongeveer 180 centimeter, een slank postuur, kort zwart haar en mogelijk gekleed in een donker shirt."

Deskundige Peter van Koppen kwam eerder tot de conclusie dat de verklaringen van deze cruciale getuige niet als bewijs kunnen worden gebruikt. De rechtbank nam dit mee in haar oordeel, maar vond dat de omschrijving van de dader overeind bleef.

'Er zijn zoveel andere scenario's denkbaar'

Volgens Boumanjal was het een "chaotische nacht", is het signalement zo algemeen en zijn de verklaringen van de getuige "ook nog eens dusdanig wisselend, dat aan het signalement niet enige bewijswaarde kan worden ontleend".

"Het rapport van Peter van Koppen laat in dit verband aan duidelijkheid niets te wensen over. Om dan toch een klein onderdeel van de verklaring in de basis te zetten voor de veroordeling, is juridisch gezien onbegrijpelijk", aldus Boumanjal.

Als de advocaat naar het DNA-bewijs wordt gevraagd, is zijn conclusie stellig. "Dit kan niet gezien worden als een daderspoor", zegt Boumanjal. "Kijk naar de vreemde plek op de schoen van Sanil waar dit minimale spoor, wat ook nog eens geen bloed betreft, is gevonden. En kijk dan naar de plekken op de schoen waar je het juist zou verwachten, maar niks is gevonden. Wat zegt dit dan?"

De rechtbank is daarin duidelijk. Die volgt de conclusie van de politie dat de plek wel degelijk een logische is na een trap. En dat het niet om een bloedspoor gaat, maakt het niet minder bruikbaar als bewijs.

Het antwoord van Boumanjal is het tegenovergestelde: "Zoveel andere scenario's zijn er denkbaar voor het DNA dat het simpelweg te weinig is om iemand daarop te veroordelen." "De maatschappelijk roep om een veroordeling was natuurlijk groot, maar dat mag niet van invloed zijn."

'Nee, dit is geen bluf'

Boumanjal beseft dat dit verweer tevergeefs ook door Plasman is gevoerd. Daarom gaan de advocaten, opvallend genoeg, ook kijken naar de rol van de andere personen dan de negen die terecht hebben gestaan. Boumanjal legt uit dat dit te maken heeft met het signalement gegeven door de getuige.

"Het ligt in lijn van ons onderzoek om te kijken naar andere personen buiten de negen verdachten die terecht hebben gestaan. Wij zullen de medeverdachten daarop ondervragen", vult Boumanjal aan. En ze blijven hopen op eventuele beelden van de bewuste nacht in juli waarop de dader te zien zou moeten zijn. "Bluf? Nee, ik heb als advocaat geleerd daar nooit op te gokken."

Het hoger beroep in de Mallorca-zaak gaat op 2 januari verder met een niet-openbare zitting. Daarin oordeelt het gerechtshof over de voorlopige hechtenis van de verdachten die vastzitten.

