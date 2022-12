Man betaalt niet bij Gronings tankstation, rijdt vluchtend over benen medewerker

Een man die weigerde te betalen na een tankbeurt is donderdag over de benen van een medewerker van een Gronings tankstation gereden en vervolgens gevlucht. Sindsdien is de man spoorloos.

Het incident vond plaats bij een Gulf-tankstation aan het Hoendiep, ten westen van de Groningse hoofdstad.

De politie ontving donderdag rond 15.45 uur een melding over een persoon die na een tankbeurt was weggereden zonder te betalen. Een medewerker van het tankstation wilde de man tegenhouden, maar viel. De man reed over de benen van de medewerker heen en wist daarna te ontkomen.

De medewerker raakte zwaargewond. Het incident had een grote impact op het slachtoffer en omstanders.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Mogelijk zijn de camerabeelden van het tankstation bruikbaar. De man reed in een zwarte Renault Megane Scenic. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

