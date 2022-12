Schaatsen op natuurijsbanen vanaf volgende week mogelijk

Schaatsliefhebbers in Nederland kunnen hun hart ophalen, want volgende week kan er zeer waarschijnlijk geschaatst worden op natuurijsbanen en op ondiepe slootjes en vennen.

In het oosten kunnen de ijzers na het weekend al uit de kast getrokken worden, denkt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Daar was het de afgelopen nacht al -4 tot -7 graden, waardoor het eerste ijslaagje al is aangegroeid." Later in de week komt waarschijnlijk ook de rest van het land aan de beurt.