KNMI waarschuwt vrijdagochtend voor gladheid, treinuitval door ijsvorming

In heel het land kan het vrijdagochtend glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Vooral in het noorden en midden van Nederland is die kans groot, meldt het KNMI. Het weerinstituut heeft voor het hele land code geel uitgegeven. Rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland zijn treinen uitgevallen door ijsvorming op de bovenleiding, meldt de NS.

Het KNMI adviseert weggebruikers om langzamer te rijden en voldoende afstand te houden. Op sommige plekken kan het zicht minder dan 200 meter zijn door de mist. In Flevoland komt dichte mist voor. De gladheid en de mist verdwijnen in de loop van de ochtend.

Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben de afgelopen avond en nacht in alle provincies zout gestrooid op de wegen. Daarmee is de eerste landelijke strooiactie van Rijkswaterstaat een feit, meldt de organisatie vrijdag. Sinds eind november is al vaker gestrooid, maar nog niet in alle provincies tegelijk.

De NS meldt dat door het koude weer rijp is ontstaan op de bovenleiding. Die moet er afgereden worden. "Als de bovenleiding bevroren is, gaat het knetteren. De vonken die daardoor ontstaan, kunnen het kastje op de trein kapotmaken", legt de NS-woordvoerder uit. Dat kastje zorgt ervoor dat de trein verbonden is met de bovenleiding en stroom krijgt.

Hoelang het gaat duren voordat de problemen zijn opgelost, kon de NS nog niet zeggen. Voorlopig moeten reizigers rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland rekening houden met omreizen en een langere reistijd.

Winterse temperaturen houden aan

Het heeft vannacht op meerdere plekken gevroren en ook overdag blijft het koud. Op plekken waar de mist en bewolking hardnekkig zijn, blijft de temperatuur steken rond het vriespunt.

Het is wisselend bewolkt met af en toe een winterse bui aan de kust. Er staat niet veel wind en het wordt 's middags 1 tot 3 graden.

Ook de rest van het weekend zal winters aanvoelen met temperaturen rond het vriespunt.

