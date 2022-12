FVD'er Van Meijeren waarschijnlijk in 2023 voor rechter wegens door rood rijden

De rechtbank stelt de strafzaak tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren hoogstwaarschijnlijk uit. De FVD'er zou eigenlijk vrijdag voor de rechter verschijnen, omdat hij met zijn snorfiets door rood licht reed en hij geen geldig rijbewijs had.

De advocaat van Van Meijeren heeft de rechtbank gevraagd de zaak uit te stellen. Het Kamerlid moet waarschijnlijk in maart volgend jaar voor de rechter verschijnen, al is dit nog niet zeker.

Bijna een jaar geleden werd Van Meijeren aangehouden, omdat hij met zijn snorfiets door een rood licht was gereden. De FVD'er had op dat moment ook geen geldig rijbewijs. Die was eerder ingenomen, omdat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Van Meijeren zegt dat hij die blaastest niet wilde ondergaan, omdat hij zich geïntimideerd voelde door de politie.