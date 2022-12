Turnleraar Van de G. in hoger beroep tegen straf voor doden Esmee (14)

Olivier van de G. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij heeft gekregen voor het doden van de veertienjarige Esmee. Van de G. is het onder meer niet eens met de hoogte van de straf, bevestigt zijn advocaat Job Knoester na berichtgeving van Omroep West

De rechtbank legde de 32-jarige Van de G. vorige week een celstraf van twaalf jaar op voor doodslag van Esmee, het wegvoeren van het lichaam van de tiener, ontucht en het bezit van kinderporno. Na zijn celstraf krijgt Van de G. tbs met dwangverpleging.

De rechtbank noemde het "onverantwoordelijk" om Van de G. zonder behandeling terug te laten keren in de maatschappij. Hij kampt volgens deskundigen met een persoonlijkheidsstoornis met een afwijkende seksuele voorkeur.

Er is een aantal redenen waarom Van de G. in hoger beroep gaat, zegt Knoester. De belangrijkste is dat het vonnis volgens Knoester tegenstrijdig is. "Als je zegt dat iemand zo ziek is en zo'n ernstige stoornis heeft dat hij behandeling nodig heeft, dan is het gek dat het zo lang duurt voor die behandeling kan beginnen."

Vanuit strategisch oogpunt doet Knoester geen uitspraken over de andere redenen.

Familie Esmee 'behoorlijk ontdaan' door hoger beroep

De familie van Esmee is "behoorlijk ontdaan" door het besluit, laat hun advocaat Robert van der Laan weten aan het AD. De familie had de zaak graag willen afsluiten. Ook zegt Van der Laan dat de straf conform de richtlijnen is in dit soort zaken.

Het lichaam van Esmee werd op Oudjaarsdag 2021 gevonden in een parkje in Leiden. De avond daarvoor had ze ruzie gekregen met Van de G., met wie ze een seksuele relatie had. Het meisje werd vervolgens gewurgd. De turnleraar zegt dat hij zich niets kan herinneren van dat moment, maar bekende wel dat hij het lichaam van Esmee heeft verplaatst.

