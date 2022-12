Advocaat met paspoorten frauderende ambtenaar: 'Gemeente schokkend naïef'

Het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen was voor een voormalige Haagse gemeenteambtenaar "een fluitje van een cent". Dat betoogde Max den Blanken, de advocaat van de ex-ambtenaar, donderdag in de rechtbank in Amsterdam.

Den Blanken hield donderdag zijn pleidooi in de strafzaak tegen Mildred van D. "Schokkend naïef", zo omschreef hij de houding van de gemeente. "Gelegenheid maakt de dief."

Volgens hem lette niemand op de vijftigjarige Van D. Ook zouden de voorgeschreven controleprotocollen niet worden nageleefd en werkten deze ook niet. "De overheid is in het uitgifteproces ernstig tekortgeschoten", zei de advocaat.

Op dit punt zijn de verdediging en het Openbaar Ministerie (OM) het roerend met elkaar eens. Eerder in deze zaak sprak de officier van justitie zijn verbijstering uit over het gemak waarmee zware criminelen de vervalste documenten in handen kregen.

Ook in de eis vinden Den Blanken en justitie elkaar. De officier heeft twaalf maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur tegen Van D. geëist. Daarnaast moet ze het verdiende geld terugbetalen.

Advocaat vraagt om vrijspraak tussenpersoon

Medeverdachte Faysal N. zou tussenpersoon zijn geweest. Hij is de broer van de internationaal gezochte Mohamed N., die verantwoordelijk wordt gehouden voor grootschalige cocaïnehandel. Ook Mohamed N. kreeg tot driemaal toe een vals paspoort.

De advocaat van Faysal N., Christian Flokstra, zegt dat het bewijs tegen zijn cliënt vooral gestoeld is op bewijs gevonden bij Ennetcom, een aanbieder van versleutelde communicatie. Maar de berichten waaruit zou zijn af te leiden dat Faysal N. in contact stond met Van D. stammen volgens Flokstra uit 2015 en 2016.

"Toen stond Van D. achter een balie en was zij niet meer in de positie om paspoorten te vervalsen", aldus de advocaat. "Ze zegt zelf daar in 2014 mee te zijn gestopt."

Faysal N. zegt zelf helemaal niet achter de verstuurde berichten te zitten. Flokstra vroeg dan ook om volledige vrijspraak voor hem.

