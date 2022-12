Populariteit voornamen nu tot 1790 terug te vinden in digitale namenbank

De databank van de Nederlandse Voornamenbank is met bijna honderd jaar uitgebreid. Nederlanders die willen weten hoe populair hun voornaam vroeger was, kunnen dat nu tot het jaar 1790 opzoeken.

De uitbreiding is mogelijk omdat historische trouwakten digitaal beschikbaar zijn gekomen. Dat meldt het Meertens Instituut, de beheerder van de databank, donderdag. Voorheen konden mensen tot 1880 terugzoeken in de namenbank, die alleen gebaseerd was op de Basisregistratie Personen.

Volgens het Meertens Instituut waren voornamen in de negentiende eeuw erg traditioneel. Namen werden door vernoeming van generatie op generatie doorgegeven. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam daar verandering in. Protestanten kozen toen steeds vaker voor een originele naam. Bij katholieken gebeurde dat pas rond 1950.

Vanwege de privacy staat een naam alleen in de namenbank als die minimaal 17.800 keer voorkomt. Er zijn 4.700 namen die al sinds 1790 in trek waren, zoals de klassiekers Grietje, Maria, Johannes en Willem.

Voor tienduizend voornamen is ook een uitleg over de betekenis ervan beschikbaar. Daarnaast kun je zien waar in Nederland de naam het meest voorkomt. In totaal staan er 443.801 voornamen in de Nederlandse Voornamenbank.